Élections municipales 2026 : dates, résultat des sondages, mode de scrutin modifié... Tout comprendre au vote

Comment se déroule le dépouillement ? Le dépouillement commence immédiatement après la fermeture des bureaux de vote. Les enveloppes sont ouvertes publiquement, les bulletins comptés et les résultats consignés dans un procès-verbal. Cette étape, essentielle à la transparence démocratique, est ouverte aux électeurs. Les résultats sont ensuite transmis à la préfecture, qui centralise les données avant leur publication officielle. Qui organise les élections municipales ? L’organisation matérielle des élections municipales incombe aux mairies, sous le contrôle de l’État. Elles sont chargées de la tenue des bureaux de vote, de la distribution des cartes électorales et du dépouillement. Les préfets exercent un rôle de supervision afin de garantir le respect des règles électorales. Ce partage des responsabilités illustre l’articulation entre autonomie locale et cadre républicain national. Quelle est la durée du mandat municipal ? Le mandat des conseillers municipaux et du maire est de six ans. Cette durée vise à garantir une certaine stabilité dans la gestion locale, tout en permettant aux électeurs de sanctionner ou reconduire une équipe municipale à intervalles réguliers. Des élections municipales anticipées peuvent toutefois être organisées en cas de dissolution du conseil municipal ou de démissions massives rendant son fonctionnement impossible. Combien de conseillers municipaux sont élus lors des municipales ? Le nombre de conseillers municipaux dépend de la population de la commune. Il varie de 7 élus dans les plus petites communes à 69 à Paris, Lyon et Marseille, qui disposent de statuts particuliers. Ce nombre est fixé par la loi afin d’assurer une représentation proportionnée à la taille de la population. Les conseillers municipaux siègent en conseil et participent aux commissions thématiques de la commune. Le maire est-il élu directement par les électeurs ? Non, contrairement à une idée répandue, le maire n’est pas élu directement par les citoyens. Les électeurs élisent les conseillers municipaux, et ce sont ces derniers qui choisissent le maire lors du premier conseil municipal, généralement quelques jours après l’élection. En pratique, le chef de la liste arrivée en tête devient presque toujours maire, mais cette désignation reste juridiquement indirecte. Quand une liste est-elle élue dès le premier tour ? Une liste est élue dès le premier tour des élections municipales si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, c’est-à-dire plus de 50%. Dans ce cas, elle bénéficie immédiatement de la prime majoritaire et la répartition des sièges est effectuée sans second tour. Si aucune liste n’atteint ce seuil, un second tour est organisé, ouvrant la voie à des négociations, fusions ou retraits entre les listes qualifiées. Comment s’inscrire sur les listes électorales ? L’inscription sur les listes électorales est une démarche obligatoire pour pouvoir voter. Elle peut être effectuée en mairie ou en ligne, sur le site officiel de l’administration, avant le 6 février. Les jeunes ayant atteint 18 ans sont en principe inscrits automatiquement, mais il leur est conseillé de vérifier leur situation. En cas de déménagement, une nouvelle inscription dans la commune de résidence est nécessaire. Les étrangers peuvent-ils voter aux élections municipales ? Peuvent voter les citoyens français âgés d’au moins 18 ans, jouissant de leurs droits civiques et inscrits sur les listes électorales de la commune. Contrairement à d’autres scrutins, les élections municipales sont également ouvertes aux ressortissants de l’Union européenne résidant en France, sous certaines conditions. En revanche, les étrangers non européens ne disposent pas du droit de vote à ce scrutin, malgré un débat récurrent sur la question.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de mois de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul "en papillon". Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, le scrutin est désormais dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants).

Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront.

Quelques aménagements pour les communes de moins de 1000 habitants

Les municipales 2026 seront ainsi une première en France avec un mode de scrutin uniformisé partout sur le territoire. Si l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants est désormais identique à celle des communes de plus de 1 000 habitants, il existe quelques aménagements, compte tenu des difficultés à composer des listes paritaires.

les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal

le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans celles de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans celles de 500 à 999 habitants

Pour éviter le "panachage", les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nul

Des règles nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon lors des municipales 2026

À Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales restent en revanche très spécifiques, mais la loi a également changé en 2025 pour permettre l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. Pour ces élections municipales 2026, il y a donc deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux.

Par ailleurs, la nouvelle loi abaisse à 25% la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier ou au second tour (contre 50% dans les autres communes). Désormais, les conseillers métropolitains de Paris et Marseille sont aussi élus dans les mêmes conditions que celles des communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal.

Exception : un troisième scrutin est organisé à Lyon pour élire les conseillers de la métropole. Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus sur la base des listes déposées pour l'élection des conseillers municipaux.