Résultat des municipales 2026 : tous les résultats dévoilés, un électrochoc bouleverse l'élection

GRATUIT. Découvrez les résultats du premier tour de l'élection municipale, qui s'affinent tout au long de la soirée. Le niveau de l'abstention est très élevé, le scrutin pourrait pâtir de la précédente réforme et ça change beaucoup de choses.

Cherchez une ville ou une commune pour consulter ses résultats aux municipales : Sommaire Résultats des municipales 2026

Résultat des municipales par ville L'essentiel Les résultats des municipales 2026 commencent à être dévoilés dans toute la France. Voici les résultats clés disponibles selon des estimations Elabe pour BFMTV ou bien Ipsos pour France 2 : Résultats nationaux partiels (ministère de l'Intérieur) : listes divers droite : 30,21%, divers gauche 19,88%, divers centre : 15,75%, divers : 11,52%, union à gauche : 7,35% Résultat à Paris (estimation) : 36,5% pour le PS Emmanuel Grégoire, 24,9% pour la LR Rachida Dati, 13,7% pour la LFI Sophie Chikirou (13,7%). Sarah Knafo (Rec) serait éliminée, avec 9,7%, mais le suspense perdure. Résultat à Marseille (estimation) : 36,8% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (34,3%), Martine Vassal (13,5%) et Sébastien Delogu (11,5%) Résultat à Lyon (estimation) : 37,3% pour Grégory Doucet devant Jean-Michel Aulas (35,4%), Anaïs Belouassa-Cherifi (10,9%) Résultat à Nice (estimation) : 41,50% pour Eric Ciotti devant Christian Estrosi (31,80%) Résultat au Havre (estimation) : 43,8 % pour Edouard Phillipe devant Lecoq (33%) Résultats à Toulon (estimation) : 39,40% pour Laure Lavallette, devant la maire José Massi (30,5%) Résultat à Roubaix (estimation) : 46,5% pour le LFI David Guiraud Résultat à Calais (estimation) : 39% pour Faugaut (LR), 33% pour Vignot (gauche) Résultat à Perpignan (estimation) : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour Résultat à Meaux (estimation) : Jean-François Copé assure avoir été élu au premier tour

L'autre chiffre vraiment important sur cette élection municipale est celui de la participation définitive, très faible, estimée aux alentours de 57,5% selon Elabe pour BFMTV. C'est un vrai électrochoc : alors que des instituts de sondage anticipaient un regain d'intérêt pour le vote et que 70% des Français se disaient intéressés par cette élection, la mobilisation citoyenne est historiquement faible (sans la comparer aux chiffres de 2020, année du Covid).

Les résultats du premier tour des municipales sont impactés par cette abstention très élevée. Elle change beaucoup de choses, elle a un effet mécanique sur le nombre de voix nécessaires pour atteindre les 10% des suffrages exprimés pour se maintenir et les 5% pour fusionner.

Des analystes se pencheront sur les raisons de cette abstention record, mais il semblerait que le résultat de ces municipales, joué d'avance dans plus de 23 700 communes du fait de la présence d'une seule liste de candidats, a pesé sur la mobilisation. Cela est dû à la réforme du mode de scrutin, votée l'an dernier, qui interdit le panachage. Dans toutes les villes de moins de 1000 habitants, les électeurs ne pouvaient pas donner leur avis. Si ça se confirme, l'effet sur la démocratie locale serait délétère.

Suivez cette soirée des élections municipales 2026 dans notre direct avec tous les résultats.

En direct

21:50 - Des résultats partiels à Pau A Pau, des résultats partiels (données inférieures à 100% des résultats) nous remontent du ministère de l'Intérieur : François Bayrou 33,90%, Jérôme Marbot 25,58%, Margaux Taillefer 16,61%, Cyrille Marconi 1,89%, Jean-François Blanco 7,25%, Pascal Boniface 8,43%, Philippe Arraou 6,35%. 21:43 - A Marseille, Sébastien Delogu veut fusionner avec Benoît Payan Sébastien Delogu a tenu une conférence de presse. "Nous serons au second tour d'une manière ou d'aune autre", a-t-il dit. Le candidat LFI a dit "tendre la main" à Benoît Payan candidat socialiste pour "constituer un front antifasciste". Jusqu'à présent, le maire sortant a toujours considéré qu'il ne proposerait pas de fusion de liste avec le candidat LFI. 21:43 - Des résultats partiels à Angers Voici les résultats partiels à Angers sur 59,73% d’inscrits : Christophe Béchu 48,72%, Romain Laveau 28,78%, Arash Saeidi 8,69%, Aurore Lahondès 8,01%, Valentin Rambault 3,98%, Céline L’Huillier 0,95%, Nicolas Cuisinier 0,87% 21:40 - Estimation des résultats à Cahors Voici les résultats à Cahors, selon les estimations de la Dépêche du Midi : Vivien COSTE Union de la gauche -58.99% ; Mme Ghyslaine JACQUES -Divers - 23.48% ; Mme Elsa BOUGEARD - La France insoumise - 17.53%. 21:30 - Résultat à Strasbourg : une estimation est enfin là Les résultats sont assez serrés à Strasbourg, cette municipale place Catherine Trautmann (PS) avec 25,7%, devant Jean-Philippe Vetter (23%) et la maire sortante Jeanne Barseghian (18,8%). Le candidat LFI Florian Kobryn peut se maintenir, avec 11,8% des suffrages. 21:14 - Des résultats à Paris : une première estimation A Paris, l'institute Ipsos-BVA donne le candidat socialiste Emmanuel Grégoire en tête avec 36,5% des voix, devant Rachida Dati, créditée de 24,9% des voix par Sophia Chikirou (LFI, 13,7%). Le centriste Pierre-Yves Bournazel (Horizons) obtiendrait 11,8% des suffrage mais pas la médiatique Sarah Knafo (Reconquête) est donnée à 9,7%. 21:12 - Estimation des résultats de la municipale à Lyon Selon les résultats estimés par Ispos BVA pour France 2, c'est l'écologiste Grégory Doucet qui est donné en tête ce soir, avec 37,3% des voix, devant Jean-Michel Aulas, donné à 35,4% des suffrages. Une autre liste peut se maintenir, celle de LFI, qui a obtenu 10,9% des suffrages. 21:04 - Résultat à Marseille : première estimation Voici les premiers résultats estimés ce soir au premier tour à Marseille (Elabe) : Payan : 36,8

Allisio : 34,3%

Vassal : 13,5%

LFI : 11,5% 21:01 - Olivier Faure commente à son tour les résultats des municipales : "Pas d'accord avec LFI" "Je salue la victoire des 350 maires socialistes réélus, de Saint-Denis de la Réunion à Lens. A Paris, Marseille, Toulouse, Rennes, Rouen, Nancy (...), nous sommes en tête et en mesure de l'emporter au second tour. Mais ce soir, l'extrême droite continue de répandre son poison au sein d'une droite de moins en moins républicaine." "J'appelle à la mobilisation la plus large”, tout en ajoutant : “La stratégie de conflictualisation de Mélenchon a montré ses limites. Il n'y aura pas d’accord national entre le PS et LFI”. 20:48 - A Nice, Ciotti largement en tête au premier tour Éric Ciotti est ce soir largement en tête du premier tour des élections municipales à Nice avec 41,5% des voix devant Christian Estrosi qui, lui, récolte 31,8% des suffrages exprimés, selon Elabe pour BFMTV. 20:45 - Bruno Retailleau réagit à ce premier tour des municipales "Je voudrais saluer et remercier les candidats soutenu par les LR”, dit le patron de LR dans sa prise de parole. “Dans près d’une commune sur deux, LR ou allié en tête. C’est une reconnaissance”. “Ces résultats, c’est aussi un signal : s'il n’y pas de majorité au parlement, il y en a dans les municipalités”, estime-t-i, ajoutant : “J'appelle au grand rassemblement des électeurs pour battre la gauche ou le RN” “pas de diversion ni de division”. “Une seule consigne : aucune voix pour LFI. Honte a ceux qui font cause commune avec eux", a dit l'ancien ministre de l'Intérieur. 20:45 - Fabien Roussel réélu à Saint Amand les eaux avec 51,1% Fabien Roussel est donné vainqueur à Saint-Amand-les-eaux avec 51,1% des suffrages exprimés, selon les estimations de LCI. 20:44 - Des résultats aux municipales à Issy-les-Moulineaux À Issy-les-Moulineaux, le maire depuis 1980, André Santini (UDI), est largement en tête à 44,6%, mais il est contraint à un second tour. 20:42 - Résultat à Fréjus : le RN conserve la mairie Le maire sortant de Fréjus David Rachline, édile d'extrême droite, annonce sa réélection avec 51,33% des voix. 20:41 - Edouard Philippe réagit à son résultat et "repart en campagne" Edouard Philippe a pris la parole. “J’aborde ce 2eme vote dans le même esprit que le 1er, d’abord avec sérénité, mais aussi en prenant au sérieux les électeurs et la démocratie, enfin avec toute mon énergie personnelle et la joie de voir qu’elle est porté par une énergie considérable”. a-t-il dit, se réjouissant de son avance assez large. “Les élections, c’est pas les sondages”. Et d'ajouter finalement : “Je suis favorable à toutes les alliances/rassemblement pour limiter le score du candidat du RN qui ne connait pas Le Havre. Dimanche prochain, j’appelle les havrais et havraises à choisir le Havre. Nous repartons en campagne”. 20:37 - Les résultats finaux de cette municipale à Nevers Le candidat Renaissance Denis Thuriot obtient 34,49% contre 30,01% des voix pour le candidat de gauche Wilfried Séjeau. 20:33 - Manuel Bompard prend la parole "Les Insoumis seront présents dans des centaines de seconds tours à ces élections municipales (...) et peuvent l'emporter dans des dizaines de communes. Une nouvelle génération, fémininée, jeune, à l'image du pays, est entrée en scène. La France insoumise a doublé, triplé voire quadruplé ses résultats en comparaison aux dernières élections", assure le coordinateur de LFI. "La mobilisation populaire contre l'extrême droite doit s'amplifier encore [...] "Face à la droite et l'extrême droite, l'heure est à la responsabilité. [...] Nous tendons la main aux autres listes engagées dans ces scrutins pour bâtir un front antifasciste." 20:30 - Une estimation du résultat à Rennes Selon une estimation Ipsos pour France TV, à Rennes, la maire PS sortante est donnée à 33,3% des voix, devant Charles Compagnon (21,1%) et Marie Mesmeur, candidate LFI (19,1%). 20:28 - Un résultat à Hénin-Beaumont A Hénin Beaumont, le maire RN sortant Steeve Briois revendique sa victoire avec 78% des voix au premier tour. 20:25 - Des résultats à Limoges Selon une estimation Elabe pour BFMTV, voici le résulltat des principaux candidats à Limoges : Guillaume Guerin LR : 26,90% Damien Maudet LFI ECO GEN - 24,23% LIRE PLUS

En savoir plus

Les résultats des élections municipales 2026 sont publiés ville par ville sur Linternaute.com, dès la mise à disposition des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur ce 15 mars et jusqu'aux résultats définitifs du second tour le 22 mars.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.