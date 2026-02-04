Élections municipales 2026 : dates, résultats des sondages, dépôt des listes... Le point complet

Le résultat des municipales 2026 sera un baromètre puissant avant l'élection présidentielle. Mais ces élections ont avant tout des enjeux locaux et très concrets !

Sommaire Dates des municipales 2026

Résultats des sondages

Résultats des municipales 2026

Changement du mode de scrutin Les élections municipales de mars 2026 se profilent et les électeurs s’apprêtent à désigner leurs futurs maires. Sans surprise, les municipales figurent parmi les scrutins les plus mobilisateurs, au même titre que l’élection présidentielle. La proximité entre électeurs et candidats, souvent des figures connues localement, nourrit l’intérêt pour la campagne et les débats. Les listes des candidats rassemblent fréquemment des habitants investis dans la vie associative, professionnelle ou culturelle, ce qui renforce le sentiment d’un engagement ancré dans le quotidien. Difficiles à lire à l’échelle nationale, les résultats de ces municipales 2026 pèseront néanmoins sur les équilibres politiques du pays. Les performances locales des différentes forces orienteront les choix stratégiques des partis, entre recompositions, alliances ponctuelles et fractures internes. Dans plusieurs grandes villes, les victoires comme les revers des coalitions en place offriront des indicateurs précieux pour la suite du calendrier politique. Le résultat de ces élections municipales 2026 donneront un aperçu significatif des rapports de force politiques à un an d'une élection présidentielle très incertaine. Les partis traditionnels cherchent à consolider leurs bastions historiques, tandis que le RN ou LFI vont tenter de s’ancrer durablement dans le paysage local. Les résultats sont souvent analysés comme un message adressé au gouvernement en place : une progression des partis d'opposition peut être interprétée comme un désaveu de la politique nationale, tandis qu’un bon score de la majorité peut conforter son action. Mais le résultat des urnes est avant tout déterminant pour l'avenir des communes et celles des intercommunalités auxquelles elles sont liées. Les dates des élections municipales ont été fixées par le ministère de l'Intérieur. Le premier tour des municipales a lieu dimanche 15 mars 2026 et le second tour dimanche 22 mars 2026. D'autres dates sont importantes, elles concernent les dépôt des listes, les inscriptions sur les listes électorales, les semaines de campagne officielle. 6 février 2026 - Date limite d'inscription en mairie sur les listes électorales pour voter aux municipales

26 février 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des listes de candidatures pour le premier tour

15 mars 2026 - Premier tour de l'élection municipale et résultat à 20h

17 mars 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des candidatures pour le second tour

22 mars 2026 - Second tour de l'élection municipale et résultat à 20h Le dépôt des listes, une étape clé des municipales 2026 Le dépôt des listes de candidats constitue une étape clé du processus électoral. Les formations politiques comme les listes citoyennes doivent remettre leur dossier en préfecture dans un délai strict : aucune liste ne pourra plus être enregistrée après 18h le 26 février. Chaque liste doit être complète, respecter la parité femmes-hommes, et désigner un mandataire financier. Cette formalité conditionne l’enregistrement officiel des candidatures et le lancement de la campagne. En cas de second tour, de nouvelles listes ou fusions peuvent être déposées dans un délai de quelques jours après les résultats du premier. Résultats des sondages des municipales dans les principales villes Consultez les résultats des sondages effectuées sur les municipales 2026 en choisissant une ville dans le menu déroulant. Les intentions de vote sont exprimés en %. Pour en savoir plus sur ce sondage, l'institut, les dates et toutes les précisions méthodologiques, rendez-vous sur la page détaillée de la ville, disponible depuis cet article, sous ce compilateur. Pour découvrir l'actualité dans les principales communes et les résultats détaillés des sondages sur les municipales 2026, rendez-vous sur nos pages consacrées à l'élection dans ces villes. Municipales 2026 à Paris

Municipales 2026 à Marseille

Municipales 2026 à Lyon

Municipales à Bordeaux

Municipales à Montpellier

Municipales 2026 à Toulouse

Municipales 2026 à Nice

Municipales à Lille

Municipales à Strasbourg

Municipales à Toulon Vos questions / Nos réponses

Comment sont gérées les écoles par le conseil municipal ? La commune est responsable des bâtiments scolaires, du matériel et du personnel non enseignant des écoles publiques. Le conseil municipal vote les budgets nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien. Les candidats doivent donc connaître les enjeux liés à l’éducation locale et aux besoins des familles. Quand les résultats officiels des municipales sont-ils proclamés ? À l’issue du dépouillement, les résultats sont annoncés dans chaque bureau de vote, puis centralisés en mairie. Ils ne deviennent officiellement définitifs qu’après validation par la préfecture et, le cas échéant, par le juge administratif en cas de contestation. Cette phase permet de vérifier la régularité des opérations et d’écarter d’éventuelles erreurs matérielles avant l’installation du nouveau conseil municipal. Que faire si les bulletins d’une liste sont absents ? L’électeur peut signaler l’absence au président du bureau, qui doit en faire mention dans le procès-verbal. Il est aussi possible d’utiliser un bulletin apporté personnellement. Si cette absence est massive et jugée de nature à influencer le vote, elle peut faire l’objet d’une contestation ultérieure. Les électeurs peuvent-ils entrer à plusieurs dans l’isoloir ? En principe, non. Le passage par l’isoloir est individuel pour garantir le secret du vote. Une exception est prévue pour les personnes nécessitant une assistance, notamment en cas de handicap. Dans ce cas, l’accompagnateur doit rester neutre et ne pas influencer le choix de l’électeur. Comment savoir si sa procuration pour les municipales a bien été enregistrée ? Après la démarche, un accusé de réception est généralement délivré. L’électeur peut aussi vérifier le statut de sa procuration en ligne. Il est conseillé de prévenir le mandataire et de s’assurer qu’il pourra effectivement se rendre au bureau de vote le jour du scrutin pour éviter toute perte de voix. Peut-on établir une procuration jusqu’à la veille du scrutin des municipales ? Oui, la procuration peut être établie jusqu’à la veille du vote, voire le jour même dans certains cas, mais il est fortement conseillé de s’y prendre à l’avance. La démarche peut se faire en ligne, puis être validée auprès d’une autorité habilitée, comme un commissariat ou une gendarmerie. Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Jusqu’à quand peut-on s’inscrire sur les listes électorales ? L’inscription sur les listes électorales doit être effectuée avant une date limite fixée par le calendrier officiel, généralement plusieurs semaines avant le premier tour. Pour les municipales, la date est le 6 février 2026. Passé ce délai, il n’est plus possible de voter au premier tour, sauf cas très particuliers comme l’acquisition de la nationalité française ou l’atteinte de la majorité après la clôture des inscriptions. Il est donc recommandé de vérifier sa situation bien en amont pour éviter toute exclusion involontaire du scrutin. Les étrangers peuvent-ils voter aux élections municipales ? Peuvent voter les citoyens français âgés d’au moins 18 ans, jouissant de leurs droits civiques et inscrits sur les listes électorales de la commune. Contrairement à d’autres scrutins, les élections municipales sont également ouvertes aux ressortissants de l’Union européenne résidant en France, sous certaines conditions. En revanche, les étrangers non européens ne disposent pas du droit de vote à ce scrutin, malgré un débat récurrent sur la question. Comment se construit une liste municipale ? La constitution d’une liste municipale est un exercice d’équilibre politique, territorial et humain. Le chef de file doit rassembler des profils représentatifs de la commune : quartiers, générations, catégories socioprofessionnelles, engagements associatifs. Dans toutes les communes, la parité femmes-hommes est obligatoire, ce qui structure fortement la composition des listes. Les partis politiques peuvent investir des candidats, mais de nombreuses listes se revendiquent sans étiquette. Quels sont les principaux enjeux locaux débattus pendant la campagne ? Les campagnes municipales portent principalement sur des enjeux concrets : urbanisme, logement, écoles, sécurité, fiscalité locale, transports, environnement ou qualité des services publics. La proximité avec les électeurs oblige les candidats à proposer des solutions très opérationnelles. Depuis plusieurs années, les questions écologiques et de démocratie participative occupent une place croissante dans les programmes municipaux, notamment dans les grandes agglomérations. LIRE PLUS

En savoir plus

Quels sont les résultats des sondages sur l'enjeu des municipales 2026 ?

Comme pour chaque élection, la prédiction des résultats des municipales 2026 est un enjeu important pour les sondeurs, avec comme première obsession la participation. Enseignement important pour les maires comme pour les journalistes qui suivent ce scrutin : 76% des Français suivent de près les élections municipales, selon le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié en décembre 2025. Cette enquête révélait aussi que 8 électeurs sur 10 voteront en fonction d'enjeux locaux, seulement 19% des citoyens se décideront en fonction d'enjeux nationaux.

Le 8 janvier 2026, un sondage Ifop réalisé pour Fréquence Commune montrait une "aspiration nette et majoritaire des Français à un profond renouvellement de la démocratie locale". Un chiffre fort pour appuyer cette analyse : "74% des Français estiment que les élus municipaux devraient être issus de la société civile et non membres d’un parti politique." Pour autant, "les anciens élus, dès lors qu’ils sont non partisans, restent reconnus comme légitimes, confirmant que l’expérience est acceptée — à condition qu’elle ne soit pas associée à une appartenance partisane", écrit Fréquence commune.

Une étude Opinion Way pour Les Echos et Radio classique, datée du 13 janvier, donne par ailleurs un élément que les candidats peuvent méditer : les résultats des municipales seront impactés par les enjeux nationaux, et dans une ampleur considérable dans les grandes villes. 72% des Français vivant dans des communes de plus de 100 000 habitants indiquent que "la situation nationale comptera" dans leur vote. Ce taux descend à 51% pour les communes de moins de 2000 habitants.

Un sondage Ifop/Ouest-France publié le 11 mai 2025 sur les élections municipales 2026 donnait d'autres éclairages sur le scrutin. Il rendait compte d'un élément important qui devrait peser le jour du scrutin : 56% des Français souhaitent que leur maire actuel soit réélu aux prochaines municipales. Le "souhait de réélection" est même de 64% dans les communes de moins de 3 500 habitants, de 61% dans celles de moins de 20 000 habitants. Il est en revanche un peu plus faible (46%) dans les plus grandes villes. Quelques sondages d'intentions de vote ont déjà été faits localement sur les municipales 2026, comme à Paris ou à Lyon.

Le baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat en novembre indique quant à lui que le maire est de loin, l'élu préféré des Français. 60% des Français estiment avoir une "bonne" ou une "très bonne" opinion de leur premier édile. Seuls 10% des interrogés affirment ne pas connaître leur maire, un niveau bien inférieur à celui d'autres fonctions politiques. À titre de comparaison, la popularité des députés (36%) et des sénateurs (26%) est nettement en dessous de celle enregistrée pour les maires. "Nombre d'entre eux ne sont pas connus de leurs électeurs", indiquait alors Gaël Sliman, président d'Odoxa, dans son analyse détaillée des résultats.

Autre enseignement important sur ces élections municipales 2026 : les électeurs ont en tête des thématiques prioritaires pour le mandat de leur prochain maire. Selon l'enquête Odoxa de décembre 2025, voici celles qui sont jugées comme les plus importantes :

La sécurité et la lutte contre la délinquance : 50%

L'offre de soins et les services de santé : 35%

Le niveau des impôts locaux : 35%

Le développement économique local : 27 %

La propreté de la commune : 25%

L'environnement et la lutte contre la pollution : 19%

Les conditions de circulation et de stationnement : 17%

Les transports en commun : 15%

La vie culturelle locale : 14%

Les établissements scolaires : 14%

La rénovation urbaine : 11%

L'aide sociale : 11%

Le sport et les loisirs : 9%

Des sondages sur les résultats des partis politiques aux municipales

Les résultat de chaque parti politique aux municipales 2026 a aussi fait l'objet d'enquêtes. Le sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro, du 21 novembre 2025 fait apparaître que les Français ne sont pas vraiment favorables à des alliances de partis politiques pour les élections municipales 2026. Ils ne sont que 39% à souhaiter une union de la gauche - sans LFI - et 29% à souhaiter une union de tous les partis de gauche (une majorité d'électeurs de gauche, sauf chez les électeurs socialistes - sont favorables à une alliance de tous les partis).

38% des Français aimeraient une alliance entre LR et les partis du camp présidentiel et 36% souhaitent une alliance entre LR et le RN. Dans le détail, on observe que 62% des sympathisants LR sont favorables à une alliance avec le RN et 63% avec le camp présidentiel.

Le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié le 16 décembre 2025, donne également des enseignements très importants en vue des résultats du second tour de ces municipales 2026. L'institut a mesuré dans quelle mesure les Français seraient disposés à voter pour un candidat qu'ils "ne soutiennent pas" pour empêcher la victoire d'un autre camp politique. On note que 59% des électeurs peuvent au second tour "pour empêcher la victoire de LFI, 44% "pour empêcher la victoire du RN", 46% "pour empêcher la victoire du camp présidentielle".

© Odoxa



Des sondages d'intentions de vote ont aussi été effectués. Pour les municipales à Paris, à Marseille, à Nice, à Toulouse et d'autres grandes communes de France, les instituts de sondages ont publié des enquêtes qui prévoient des matchs serrés partout.

Comme chaque année, les résultats des élections municipales 2026 seront publiés ville par ville sur Linternaute.com, dès la mise à disposition des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur le 15 mars et jusqu'aux résultats définitifs du second tour le 22 mars. Consultez les résultats des municipales précédentes et commencez à suivre les enjeux dans votre ville ou votre commune avant le scrutin.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de mois de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul "en papillon". Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, le scrutin est désormais dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants).

Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront.

© Linternaute

Quelques aménagements pour les communes de moins de 1000 habitants

Les municipales 2026 seront ainsi une première en France avec un mode de scrutin uniformisé partout sur le territoire. Si l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants est désormais identique à celle des communes de plus de 1 000 habitants, il existe quelques aménagements, compte tenu des difficultés à composer des listes paritaires.

les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal

le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans celles de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans celles de 500 à 999 habitants

Pour éviter le "panachage", les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nul

Des règles nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon lors des municipales 2026

À Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales restent en revanche très spécifiques, mais la loi a également changé en 2025 pour permettre l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. Pour ces élections municipales 2026, il y a donc deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux.

Par ailleurs, la nouvelle loi abaisse à 25% la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier ou au second tour (contre 50% dans les autres communes). Désormais, les conseillers métropolitains de Paris et Marseille sont aussi élus dans les mêmes conditions que celles des communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal.

Exception : un troisième scrutin est organisé à Lyon pour élire les conseillers de la métropole. Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus sur la base des listes déposées pour l'élection des conseillers municipaux.